Genova, la rivoluzione del sindaco Bucci: tangenziale sotterranea e "high line" alla newyorkese

31 agosto 2021 a

a

a

Dal nuovo Ponte Morandi a una Genova formato New York. Secondo quanto riporta Il Giornale d'Italia, il sindaco di centrodestra Marco Bucci ha intenzione di cambiare il volto alla città ligure, uscita in ginocchio dalla tragedia del 2018 e ora rilanciata dalla ricostruzione del cavalcavia sul Polcevera. L'obiettivo è quello di realizzare "una tangenziale sotterranea, in sostituzione di quella che passa per i diversi quartieri del capoluogo ligure" e riconvertire l'attuale rete stradale veloce in una sorta di High Line newyorkese, la celebra camminata verde sopraelevata della Grande Mela.



Il motto, come per il Morandi, è "ricordo e sguardo verso il futuro". E di un modello mutuato da quello in uso nelle aziende private più moderne. "Si affida la responsabilità totale di un progetto a un certo numero di persone - spiegava lo stesso Bucci -, dando loro la possibilità di compiere scelte di natura tecnica in autonomia. E poi si procede in parallelo anziché in sequenza, come si fa di solito nella pubblica amministrazione. Certo questo richiede anche una leadership forte e la possibilità di potersi affidare a persone capaci. Il Modello Genova è un modello per il Paese che ci dice che le cose, applicando cervello, tecniche e industria si possono fare e si possono fare bene. Può essere certamente un modello da seguire per la gestione delle opere pubbliche in Italia". L'obiettivo: far diventare Genova "la capitale del Mediterraneo". E un tassello del mosaio sarà il Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano e il Parco del Ponte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.