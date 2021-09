Rave di Viterbo, Matteo Salvini contro la Lamorgese: "Camper scortati dalle forze dell'ordine? Se così fosse dimissioni subito"

08 settembre 2021 a

La Lega dalla parte di Fratelli d'Italia. Il Carroccio in Aula si è espresso a favore degli emendamenti presentati dall'alleata Giorgia Meloni. E a chi ha definito il suo un atteggiamento ambiguo, Matteo Salvini replica senza mezzi termini: "Noi garantiamo un equilibrio tra il diritto alla salute e quello al lavoro. Se avessimo dato retta a Speranza e a quelli come lui, oggi saremmo ancora tutti chiusi in casa. A fare la fame". In un'intervista al Corriere della Sera il leader della Lega ha anche rivendicato il miglioramento del Green pass sostenendo che "i vaccini sono entrati in 40 milioni di case, e va benissimo. Il green pass anche va benissimo negli stadi, nei teatri e nelle manifestazioni pubbliche". Ma - e questo è il ragionamento del leghista - "possiamo ancora avere la libertà di chiedere i tamponi gratuiti?".

La posizione della Lega, con tanto di ritiro dei propri emendamenti per votare quelli di FdI, era sotto gli occhi di tutti. Insomma, Salvini ha agito alla luce del sole, perché "tutti erano informati di tutto. Alla fine noi votiamo tre o quattro emendamenti. E abbiamo ritirato i nostri perché in caso contrario avrebbero messo la fiducia e non ci sarebbe stata una discussione che io invece credo importante".

Tra i più critici il segretario dem Enrico Letta, i cui attacchi sembrano scivolare di dosso al leader leghista: "Il Pd è ormai il partito dell’ipocrisia. È da un anno che tengono in ostaggio il Parlamento con l’omofobia". Parole dure anche contro il ministro Luciana Lamorgese, suo successore all'Interno: "Leggo che il rave di Viterbo non sia stato così imprevisto. E che addirittura, i camper in arrivo sarebbero stati scortati dalle forze dell’ordine. Quello sì che non sarebbe facile da capire. Presenteremo immediatamente un’interrogazione. E se fosse confermato, questo sì richiederebbe le dimissioni immediate del ministro dell’Interno. Un minuto dopo la conferma".

