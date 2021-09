Luigi Di Maio, "guardate quel tricolore": se questo è un ministro, sconcertante gaffe sulla bandiera italiana

08 settembre 2021 a

a

a

Altro giro, altra gaffe per Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino che questa volta è scivolato sulla capsula Dragon di SpaceX. In che modo? Preto detto, con un post sui social - che risale allo scorso 2 settembre - che lascia davvero perplessi.

Su Facebook, Di Maio, infatti ha scritto: "Quella che vedete in questa foto del 30 agosto è la capsula cargo Dragon di SpaceX nelle fasi finali di avvicinamento alla Stazione Spaziale Internazionale, illuminata in quel momento con le tinte del nostro Tricolore". Peccato che quelle che Giggino chiama "tinte del nostro Tricolore" in verità sono le cosiddette "luci di via", cromatismi fissi della navigazione e dunque facili da rintracciare in qualsiasi contesto spaziale.

Come ricorda Il Giornale, le due luci in questione sono connotate dall'essere rispettivamente rosse e verdi, a seconda della direzione di riferimento. Il bianco, invece, è il colore della "tinta", usando il termine usato proprio da Giggino, che viene utilizzata ai fini della illuminazione, in prossimità del raggiungimento della stazione spaziale.

In molti, soprattutto tra gli addetti ai lavori, hanno subito corretto Di Maio. Per esempio sul profilo Instagram del divulgatore Luca Perri, si legge: "Ricordo però al Ministro che avrà visto almeno una barca o un aereo, che le luci tricolori non sono un omaggio al Bel Paese bensì le luci di via della navetta. Mutuate dalla nautica, ed utilizzate anche in aeronautica, queste indicano infatti posizione e caratteristiche del mezzo". Facile comprendere il messaggio: il fatto che i colori ricordino il tricolore non c'entra nulla con il nostro Paese.

E ancora, Luca Perri aggiunge: "Qualora il Ministro pensi che io voglia solo sminuire il riconoscimento all’Italia, mi permetto di far notare che fra i vari esperimenti a bordo ce n’era uno importantissimo, Retinal Diagnostics, per lo studio dei danni agli occhi degli astronauti. Questo è in buona parte tedesco. Eppure la combinazione nero-rosso-giallo sulla capsula non si è vista", conclude l'esperto.

