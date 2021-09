Luciana Lamorgese, metano a tempo record a Positano? Interrogazione parlamentare dopo la denuncia di Libero

Salvatore Dama 10 settembre 2021 a

Com' era quella pubblicità? "Il metano ti dà una mano". In questa storia, invece, è un cognome ad aiutare. A fare arrivare l'allaccio del gas a casa mentre tutti i tuoi vicini aspettano da anni. I fatti sono noti. E sono stati raccontati ieri da Libero. Riguardano la casa che la famiglia del ministro Luciano Lamorgese possiede a Positano. Dove sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione. E dove, per magia, è arrivata in tempi record anche la metanizzazione. Merito della parente che siede al Viminale? I fatti sembrerebbero dire questo. Ma la Lega vuole andare in fondo alla vicenda.

E annuncia una interrogazione parlamentare per fare piena luce su eventuali trattamenti di favore ricevuti dall'esponente di governo per i suoi familiari. Nulla di illecito, probabilmente. Ma si sa che in Italia funziona così: a volte basta una telefonata per lubrificare una pratica che, altrimenti, rimarrebbe sepolta insieme a quelle della gente comune. Riepilogo della puntata precedente: i Lamorgese sono degli habitué di Positano. Lo sono da anni. Possiedono vari appartamenti. In particolare, quelli di via Monte appartengono a dei congiunti della ministra dell'Interno. Nel 2020 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione in una casa indipendente che si trova a picco sulla montagna, in una delle parti più alte e nobili del paese.

L'immobile ha una terrazza di copertura, tutta piastrellata con il cotto, con ingresso dalla strada, che ha una vista spettacolare sul mare e sul resto del caseggiato. Davvero un gioiellino. E fin qui, c'è solo ammirazione mista a invidia. Niente di irregolare. Tuttavia viene fuori che la Amafitana Gas, società che da quasi vent' anni sta cercando lentamente di completare la metanizzazione di Positano, contatta il Comune annunciando di avere premura nel completare l'allaccio di via Monte. Non un'arteria principale: non esiste neanche sulle mappe di Google. Ma strategica. Forse perché ci abitano i Lamorgese? Se l'è chiesto il partito di Matteo Salvini, che annuncia una interrogazione «su quanto scritto da Libero a proposito del metano a tempo di record nella casa dei Lamorgese a Positano».

