Giancarlo Giorgetti, il piano con il governo per un super Green pass: "Ipotesi in discussione"

14 settembre 2021

In arrivo il super Green pass. Giovedì 16 settembre approderà in Consiglio dei ministri un nuovo decreto: al centro l'estensione del certificato verde anche a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Dopo sanità e scuola toccherà dunque ai lavoratori degli organi costituzionali, delle agenzie fiscali, degli enti culturali. E poi federazioni sportive, fondazioni, istituti di ricerca, enti di previdenza e forse anche le società partecipate dallo Stato. Una scelta che trova d'accordo la Lega. In primis Giancarlo Giorgetti. "Estendere il green pass a tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione - ha ammesso il ministro dello Sviluppo economico - L'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti".

L'autunno è alle porte e con l'inizio delle lezioni a scuola il governo teme di ripiombare nell'incubo. Per questo il premier Mario Draghi sta lavorando assiduamente a un decreto inattaccabile sotto ogni punto di vista. Il Corriere della Sera spiega che i nuovi provvedimenti per frenare il coronavirus potrebbero entrare in vigore tra il 10 e il 15 ottobre: questo per dare il tempo di vaccinarsi anche a chi non ha ancora fatto la prima dose.

Non mancano comunque alcuni ostacoli. Tra cui la contrarietà dei sindacati. Il presidente del Consiglio aspetta infatti una proposta dal ministero del Lavoro, che da settimane tratta con Confindustria e sindacati. Se tutti i nodi saranno sciolti entro giovedì, si farà un provvedimento unico che tenga insieme lavoro pubblico e lavoro privato. In caso contrario Draghi penserà prima al pubblico e poi al privato. Con in mente sempre lo stesso obiettivo: vaccinare quante più persone possibili. Va nella stessa direzione l'operazione del generale Francesco Figliuolo e del ministro della Salute Roberto Speranza che hanno annunciato il via libera alla terza dose.

