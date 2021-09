L'aria che tira, Santanchè scatenata contro Draghi: "Basta balle, perché il Green Pass è pericoloso". Interviene la Merlino

15 settembre 2021 a

E' contraria al green pass Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, lo ribadisce nella puntata di oggi 15 settembre: "Non vorrei che questa estensione del green pass fosse un'arma di distrazione per nascondere le cose giuste che il governo dei migliori non ha fatto", tuona mentre è in collegamento. "Il governo dei migliori sulla scuola non ha fatto niente, hanno speso per i banchi a rotelle ma non è stato fatto niente sui trasporti pubblici".

E ancora, sbotta la Pitonessa: "Ci sono otto classi che purtroppo sono già in Dad, se il buongiorno si vede dal mattino credo non ci faccia sperare bene e sarebbe un grave danno per tutti i giovani". Quindi prosegue: "Noi ci occupiamo dei problemi degli italiani".

A quel punto interviene la Merlino: "Ma io sono più contenta se so che dove lavoro hanno tutti il green pass". "Ed è qui l'errore", ribatte la Santanchè: "Il green pass purtroppo non ci dà, come diceva invece Draghi, dei luoghi sicuri. Anzi, fa abbassare la guardia sui comportamenti, lo dicono i medici non lo dico io. Anche chi è stato vaccinato può contagiarsi e può contagiare. Non bisogna dire balle. Chi non si è vaccinato non è necessariamente no vax, è gente che dubbi, che ha paura".

