Green pass, sondaggio-Masia: "Quanti sono gli elettori di FdI che lo vogliono", un messaggio alla Meloni

16 settembre 2021

Ma gli italiani sono favorevoli o contrari al green pass? Cosa ne pensano i vari elettorati? La risposta alla domanda del sondaggio di Fabrizio Masia illustrato da Luisella Costamagna ad Agorà su Rai tre è che la maggioranza è favorevole, in particolare il 60 per cento lo è per tutte le categorie mentre il 15 per cento solo per alcune. "Tra gli elettori del Pd e di Forza Italia sono per una estensione più allargata", spiega il sondaggista.



"Andando verso Lega e Fratelli d'Italia, le cose si complicano", osserva Masia. Tra gli elettori del partito di Matteo Salvini il 63 per cento dice sì all'estensione del certificato verde per tutti i tipi di lavoratori e il 12 per cento solo per determinate categorie. Tra quelli di Giorgia Meloni il 40 per cento è favorevole al green pass esteso a tutti e il 42 solo ad alcune categorie, per un 82 per cento totale.

Vediamo poi nel dettaglio che nell'elettorato del Movimento 5 stelle il 78 per cento gradisce la certificazione obbligatoria per tutti i lavoratori e il 17 per cento con restrizioni. Nel partito di Silvio Berlusconi e in quello di Enrico Letta si trovano le percentuali più alte. Nel Pd il 92 per cento vuole il green pass per tutte le categorie e il 6 per alcune. Tra gli elettori di Forza Italia l'89 per cento lo vuole per tutti e il 4 per determinati lavoratori.

