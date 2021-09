Mario Draghi "salva" Luciana Lamorgese: no al faccia a faccia con Matteo Salvini

19 settembre 2021 a

a

a

Il vertice a tre tra Matteo Salvini, Luciana Lamorgese e Mario Draghi salta. L'incontro era stato chiesto più volte dal leader della Lega per discutere della gestione del rave party estivo di Viterbo, ma soprattutto della questione migranti, con i frequenti sbarchi dell'ultimo periodo. Una gestione che il numero uno del Carroccio ha sempre fortemente criticato. In una delle ultime conferenze stampa, il premier si era detto favorevole a un tavolo a tre, precisando però che il ministro dell'Interno “deve essere d’accordo”.

Video su questo argomento "Mi è anche simpatica, ma...". Poi la valanga: Giorgia Meloni demolisce Lamorgese

In realtà, stando a quanto riporta Il Giornale, pare che sia proprio Draghi quello meno intenzionato a convocare il vertice. Il rischio, infatti, è che l'incontro a tre si trasformi in una sorta di processo alla Lamorgese. Si tratta di una decisione che Salvini dovrà accettare anche se le sue critiche contro la ministra non si sono ancora placate. Secondo il leader del Carroccio, infatti, lei sarebbe colpevole di aver “permesso lo sbarco di 40mila immigrati senza nessun controllo”.

Video su questo argomento Il trionfo di Giorgetti e il disastro della Lamorgese, l'ultimo sondaggio della Ghisleri: ecco le cifre

Dall'altra parte, comunque, c'è il presidente del Consiglio, che non sembra essere d'accordo con le lamentele di Salvini nei confronti del Viminale. Ecco perché si è deciso di rimandare tutte le discussioni sulle questioni politiche agli incontri della cabina di regia. Incontri nei quali, però, la Lega è rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetti e non da Salvini.

"La verità su quella droga". Rave, Lamorgese polverizzata da Del Debbio: il ministro che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.