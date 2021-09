Giorgia Meloni contro i vaccini anti Covid ai bambini: "Ho fatto vaccinare mia mamma, mia figlia di 5 anni no"

21 settembre 2021 a

"Ho fatto vaccinare mia madre ma non penso che farò vaccinare mia figlia che ha cinque anni": Giorgia Meloni, a Napoli per un’iniziativa elettorale, è stata molto chiara in merito alla possibilità di immunizzare i più piccoli. Il suo commento è arrivato dopo un importante annuncio fatto da Pfizer ieri. L'azienda farmaceutica, infatti, ha fatto sapere che il suo preparato è efficace e sicuro anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

"Considero la possibilità di far vaccinare i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti - ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia, come riportato dal Corriere del mezzogiorno - perché sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti e sappiamo anche che i vaccini con tutta la sicurezza che possono avere hanno un’autorizzazione condizionata perché hanno fatto le loro sperimentazioni in un tempo molto rapido perché giustamente servivano".

Secondo la Meloni, l'approccio usato qui in Italia è sbagliato: "Da noi diventa tutto un’ideologia ma le medicine e i vaccini sono strumenti e quando li usi per decidere devi valutare il rapporto rischi-benefici". Durante la sua visita a Napoli, in molti non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza del candidato sindaco Catello Maresca. A tal proposito, la leader di FdI ha chiarito: "Oggi non gli ho chiesto di essere qui per non metterlo in difficoltà perché Catello è una persona che tiene molto al valore aggiunto rappresentato dal suo civismo e noi oggi stiamo qui per tirare la lista di Fratelli d'Italia, facendo campagna elettorale per un partito. Le due cose potevano sembrare distoniche".

