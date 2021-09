Silvio Berlusconi? Impensabile al vertice Ppe, ecco come si presenta: occhio al dettaglio

21 settembre 2021 a

Sembra più giovane di vent'anni Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia infatti si è presentato con un video messaggio al vertice dei leader del Ppe con un viso disteso molto diverso da come era apparso questa estate. Sempre elegantissimo il Cavaliere ha tenuto un discorso sull'importanza dei valori in una Europa unita, seria, cristiana. Berlusconi insomma dimostra ancora una volta di essere un leader, di essere ancora sulla scena politica. Nonostante i problemi dovuti al long Covid, nonostante i continui attacchi dei giudici.

"Considero un grande onore, per il mio Paese e per Forza Italia, ospitare l'Ufficio di Presidenza del nostro gruppo parlamentare. Un gruppo che nel Parlamento europeo si distingue per autorevolezza, per serietà, per credibilità", ha esordito Silvio. "Per chi come me ha sempre creduto nel sogno europeo il Ppe è la casa politica naturale", ha continuato.

E ancora: "Vorrei dire di più. Il nostro partito è l'Europa, il Ppe si identifica con l'idea stessa di Europa", ha detto. "Possiamo dire questo non soltanto perché siamo la prima famiglia politica continentale, la più grande e la più diffusa in tutti i Paesi, ma anche e soprattutto perché le idee guida, i valori forti, sui quali si fonda il processo di integrazione dell'Europa sono le nostre idee, sono i nostri valori".

