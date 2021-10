Silvio Berlusconi chiama in causa Alberto Zangrillo: "Mi sento meglio, ma...", le condizioni del leader

02 ottobre 2021 a

Silvio Berlusconi ha svelato di voler tornare nella capitale per occuparsi più da vicino della politica, avvertendo che il momento è molto delicato a livello nazionale. “Credo sia davvero giunto il momento di tornare a Roma”, ha dichiarato il fondatore di Forza Italia in un’intervista rilasciata al Mattino di Napoli. “Mi sento meglio, anche se naturalmente saranno i medici a darmi il via libera definitivo”, ha precisato il Cav, che ovviamente attende l’ok di Alberto Zangrillo per muoversi.

“Però le cose da fare sono tante - ha aggiunto - e questi mesi di attività limitata mi sono pesati molto. La mia assenza non ha certamente fatto bene a Forza Italia, ma i nostri dirigenti hanno svolto un lavoro eccezionale che sta producendo risultati importanti anche sul piano elettorale. Forza Italia è qualcosa di unico, di insostituibile in Italia e nell’ambito del centrodestra. Senza noi e le nostre idee non esisterebbe un centrodestra vincente e di governo né nelle città, né a livello nazionale”.

Nel corso dell’intervista al Mattino, Berlusconi ha anche parlato delle “fibrillazioni” che riguardano la sua coalizione: “Sono abituato a dare il peso che meritano - cioè nessuno - alle fibrillazioni da campagna elettorale. Non bisogna mai commettere l’errore di considerare le amministrative come se fossero un grande sondaggio sugli equilibri politici nazionali”.

