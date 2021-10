Silvio Berlusconi, una impensabile foto dal suo compleanno: sapete chi è questo ragazzo?

02 ottobre 2021 a

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram Silvio Berlusconi ha ringraziato tutte le persone che gli hanno fatto gli auguri per il suo 85esimo compleanno. "Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio".

Ed eccolo nella foto il Cavaliere abbracciato a suo nipote Silvio Vanadia, figlio della sua primogenita Marina, anche lui festeggiato, e alla compagna Marta Fascina. I tre erano dietro una grande torta con decorazioni a tema marino. Uno scatto che ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti.

Una festa quella di Silvio Berlusconi "rovinata" dal "colloquio" con Massimo Giannini pubblicato sul quotidiano La Stampa e poi smentito dallo stesso Cavaliere. "Voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader. Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo Governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo". Una dichiarazione che Berlusconi ha rinnegato di avere rilasciato al direttore e che ha creato tensioni con i due alleati del centrodestra.

