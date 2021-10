Beppe Grillo, "ora facciamo il necessario": il comico umilia il M5s a urne ancora aperte, sconfitta clamorosa

04 ottobre 2021 a

Beppe Grillo a pochi minuti dalla chiusura dei seggi pubblica su Twitter una sua vecchia foto con Gianroberto Casaleggio con il quale ha fondato il Movimento 5 stelle. Uno scatto storico dei due con un commento che la dice lunga su come andranno le amministrative in questa tornata elettorale secondo l'Elevato: "Dodici anni fa abbiamo fatto l'impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario". Una sostanziale ammissione, una presa d'atto della sconfitta clamorosa che si sarebbe di lì a poco consumata: grillini sconfitti e umiliati ovunque, Roma e Torino comprese, le due città che salutano.

Solo qualche giorno fa Grillo, in collegamento con la piazza della Bocca della Verità a Roma, ultimo appuntamento elettorale della sindaca uscente e ricandidata, aveva detto: "Tu non sparirai". Secondo molti, infatti, difficilmente la Raggi arriverà al ballottaggio con gli sfidanti Enrico Michetti del centrodestra, Roberto Gualtieri del Pd e potrebbe ottenere anche meno consensi di Carlo Calenda di Azione. Il Movimento 5 stelle inoltre con ogni probabilità perderà Torino e a Milano non sono previsti grandi risultati.

La presenza seppur virtuale di Grillo accanto a Virginia, che è sembrata quasi un imbarazzante ostacolo sul cammino del nuovo leader grillino Giuseppe Conte, è significativa e può essere letta anche in contrapposizione allo stesso ex premier: "Io ci sono per rimarcare la mia lealtà nei tuoi confronti - mette subito in chiaro il comico-guru -. In qualsiasi modo possa andare questa elezione, io con le persone sono leale". Quindi; "Tu non sparirai nel caso non vincessi la carica di sindaco, non sparirai dal Movimento, sei nel comitato dei garanti".

