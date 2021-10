Stasera Italia, Vittorio Sgarbi senza pietà su Giuseppe Conte: "Inesistente, un uomo senza qualità"

02 ottobre 2021 a

"Giuseppe Conte? Del tutto inesistente". Parola di Vittorio Sgarbi che, ospite di Stasera Italia su Rete Quattro, non le manda di certo a dire al neo leader del Movimento 5 Stelle. "Non è inesistente soltanto per quello che dice - prosegue il critico d'arte in collegamento con Barbara Palombelli -, che è niente, ma anche per quello che ha fatto che era l'abuso di Dpcm". Sgarbi fa riferimento ai divieti "di andare in bicicletta e fare il bagno". Divieti che per sua stessa ammissione ha combattuto.

E ancora: "Un uomo senza qualità alcuna alla guida di un Movimento che è la negazione della sua identità. Il suo conformismo, il suo fazzolettino bianco, le misure sempre di buonsenso, le parole sempre per rassicurare le persone che hanno bisogno di una parola di conforto. Tutto questo - conclude - è esattamente l'opposto di quello che ha fatto Grillo".

La contrarietà di Sgarbi nei confronti di Conte non è nuova. Con l'annuncio della discesa in campo dell'ex premier, il critico d'arte aveva tuonato: "È un piccolo avvocato di provincia ambizioso e senza il suo alcun merito che difende cose in cui crede. Perché lui che guadagna molto denaro, è il primo di tutti contrario al reddito di cittadinanza ma deve essere bandiera di una parte dei cinquestelle che stavano con Grillo".

