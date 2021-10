L'aria che tira, Fantozzi? No, Giuseppe Conte: "Non indulgi in queste letture", nel panico per la domanda su Di Maio

01 ottobre 2021 a

a

a

Continua l’intenso tour elettorale e televisivo di Giuseppe Conte in vista delle elezioni amministrative, che saranno il primo vero e proprio banco di prova politico per l’ex presidente del Consiglio. Il nuovo corso del Movimento 5 Stelle è partito tra mille difficoltà, innanzitutto quelle tra Conte e il garante Beppe Grillo, e teme di subire un primo scossone importante nel caso in cui il risultato delle urne dovesse essere parecchio negativo.

"Sono preoccupata". Maurizio Gasparri si presenta in studio così e "sconvolge" Myrta Merlino: senza precedenti | Video

Dopo essere stato ieri sera ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il nuovo leader grillino è intervenuto stamattina in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira. E proprio davanti ai telespettatori di La7 l’ex premier ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Tutto è partito dalla domanda della padrona di casa: “Quindi va d’amore e d’accordo con Luigi Di Maio?”. Conte ha risposto così: “Ci pensi un attimo, non sarebbe neppure ragionevole. Secondo lei Di Maio dovrebbe essere contrario a questo nuovo corso? C’è stato un grande risveglio, le piazze sono piene, per cui la prego, non indulgi in queste letture fuorvianti”.

Ovviamente intendeva dire “indugi” e non “indulgi”. Con la Merlino che lo ha subito preso in giro: “Va bene, allora non indulgo”. In quel momento probabilmente Conte si è reso conto di aver sbagliato a parlare: troppo tardi, la gaffe è già diventata virale sui social di La7.

"Sei uno scappato di casa". Paragone umiliato a freddo, si scatena il caos dalla Merlino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.