Napoli 2021, il prof Manfredi doppia il magistrato Maresca: centrosinistra, verso la vittoria senza ballottaggio

Gaetano Manfredi tra il 57 e il 61%; Catello Maresca fra il 19 e il 23%, Antonio Bassolino fra il 9 e il 13%; Alessandra Clemente fra il 5,5 e il 7,5%. Questi sono gli exit poll a Napoli che sancirebbero la vittoria di Gaetano Manfredi al primo turno. Il professore sostenuto dal centrosinistra e dai Cinque Stelle doppierebbe il magistrato sostenuto dal centrodestra. Quindi a Napoli niente ballottaggio stando alle prime indicazioni.

I candidati a sindaco che si sfidano in questa tornata elettorale sono sette. Gaetano Manfredi, già rettore della Federico II e ministro dell’Università, è il leader della coalizione di centrosinistra: a sostenerlo Pd, M5s, Centro Democratico, Per le Persone e le Comunità, Moderati, Lista Manfredi Sindaco, Azzurri Noi Sud Napoli Viva, Adesso Napoli, Europa Verde, Napoli Libera, Napoli Solidale, Repubblicani Democratici, La Città. Catello Maresca è il candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Napoli Capitale, Cambiamo!, Rinascimento Partenopeo, Essere Napoli, Partito Liberale Europeo, Orgoglio Napoletano. Antonio Bassolino ha invece l’appoggio di Napoli è Napoli, Bassolino per Napoli, Con Napoli, Azione, Partito Gay Lgbt+.

La candidata dell’area De Magistris è Alessandra Clemente: a suo sostegno Napoli 2030, Potere al popolo, Alessandra Clemente sindaco. Gli altri tre candidati sono Matteo Brambilla (Napoli in movimento); Rossella Solombrino (Equità territoriale); Giovanni Moscarella (Verità 3V Libertà).

