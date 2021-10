Roma 2021, la profezia di Enrico Mentana: "Ballottaggio tra Raggi e Michetti? Come va a finire"

04 ottobre 2021 a

a

a

Colpo di scena alla Maratona Mentana: quando il direttore del TgLa7 si collega con il quartier generale di Swg, ecco che si verifica l’impensabile. La proiezione flash sulla copertura al 4 per cento rimette tutto in discussione a Roma, come mai si sarebbe pensato possibile dopo aver visto i primi exit poll che lasciavano immaginare un ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, come d’altronde da pronostico.

E invece la proiezione di Swg rimette clamorosamente in corsa la sindaca uscente Virginia Raggi: viene data tra il 21.1 e il 25.1, di un soffio avanti a Gualtieri, che si trova nella stessa fascia. Primo Michetti tra il 29.9 e il 33.9, soltanto quarto Carlo Calenda che viene dato tra il 15.1 e il 19.1. “Tutti noi giornalisti speriamo sempre almeno in una sorpresona quando ci occupiamo di elezioni - ha commentato Mentana - a Roma il dato per ora è clamorosissimo, il principale candidato alla vittoria, Gualtieri, viene messo in condizione di non arrivare neanche al ballottaggio”.

E invece la Raggi potrebbe realizzare qualcosa di impensabile fino a qualche minuto fa? “Noi tutti l’abbiamo considerata una vittima sacrificale, e invece si trova nella possibilità di andare al ballottaggio. Poi nessuno potrebbe immaginare come finirebbe un ballottaggio con Michetti, che non è stato previsto. Però non escludiamo di vedere la Raggi riconfermata”, ha concluso Mentana. Anche perché nella sindaca grillina potrebbero convergere nel caso i voti del centrosinistra e di buona parte di Calenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.