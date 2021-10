Roma 2021, chi gode nel M5s per il flop di Virginia Raggi: rumors dal quartier generale grillino, la resa dei conti?

04 ottobre 2021 a

Virginia Raggi attende di sapere il risultato che uscirà dalle urne. A un certo punto alla Maratona Mentana era trapelata una primissima proiezione di Swg per La7 che dava la sindaca uscente incredibilmente davanti a Roberto Gualtieri e quindi con possibilità di arrivare al ballottaggio contro Enrico Michetti. Dopo qualche minuto questo dato è poi stato ridimensionato: la proiezione con copertura al 9% dà il candidato del Pd al 24,1% e la grillina al 21,2%. Dati poi confermati dai successivi aggiornamenti: la Raggi è fuori dal ballottaggio.

Primo sempre Michetti, al sicuro con oltre il 31%, quarto invece Carlo Calenda intorno al 18%. Dal quartier generale della Raggi si predicava sin dal principio grande prudenza: nessun commento prima che il quadro fosse del tutto chiaro. Intanto però Paolo Celata ha fatto capire che all’interno del M5s non tutti farebbero festa per un eventuale ballottaggio della sindaca uscente, che sembrava impossibile alla vigilia del voto. “Un suo secondo posto - ha dichiarato il giornalista di La7 - sarebbe un risultato importante e peserebbe nel M5s, dato che la Raggi è nel comitato di garanzia, nell’organo di guida del Movimento”.

“Nell’immediatezza della nostra proiezione che dava la Raggi seconda - ha svelato Celata - sono arrivati da alcuni grillini dei rimandi ai dati delle altre tv nazionali che davano Gualtieri avanti”. “Quindi non tutto il M5s sarebbe contento di un buon risultato della Raggi”, ha commentato Concita De Gregorio dallo studio. Probabilmente si tratta dell’ala “governista” del Movimento, quella che fa capo a Luigi Di Maio. Per Giuseppe Conte, invece, si tratterebbe di un successo inaspettato quanto clamoroso se la Raggi dovesse approdare al ballottaggio. E poi ci sono sempre i grillini eletti in Regione, come l’assessora Roberta Lombardi, che ormai da tempo sono apertamente “nemici” della sindaca uscente di Roma.

