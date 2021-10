Clemente Mastella celebra il trionfo a Benevento con questa foto. Ma là sotto... gaffe disastrosa

05 ottobre 2021 a

a

a

Piccola gaffe per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento si appresta a festeggiare la riconferma. Alle Comunali il primo cittadino ha sfiorato per un soffio l'elezione al primo turno, facendo pensare che al ballottaggio il suo avversario non avrà scampo. Mastella ha infatti raccolto il 49,33 per cento (oltre 17 mila voti) mentre Luigi Diego Perifano il 32,34 per cento, oltre 11 mila voti. Ecco allora lo scivolone immortalato su Twitter: "Boom di voti per Mastella a Benevento anche se non sa scrivere Benevento". Infatti l'ex ministro ha pubblicato uno scatto con sotto il nome della sua città: "Benvento". Una svista da poco che però non è passata inosservata agli attenti occhi del web.

"Ha meno voti di Conte". La bomba del "grande manovratore" Mastella: "Una setta, si rischia il suicidio politico"

Per Mastella si prospetta una nuova (per così dire) esperienza. Anche nel 2016 il sindaco fu costretto ad affrontare il ballottaggio con l'ex vicesindaco Pd, Raffaele Del Vecchio, ottenendo un plebiscito con una percentuale del 62,8. "Alle elezioni del 2016 al primo turno - ricorda Mastella - ottenni il 30 per cento circa, questa volta ho quasi raddoppiato, e quindi mi preme innanzitutto ringraziare ai cittadini".

"Bugiardo", "Farabutto". Guerra a Non è l'Arena, tra De Magistris e Mastella volano stracci (e pesantissime accuse)

Ugualmente contento, ancor prima dei risultati, lo sfidante della coalizione Alternativa: "Sono soddisfatto del risultato, la nostra proposta è passata nonostante una campagna elettorale in salita. Per poter dare un giudizio completo, attendiamo i dati definitivi".

"Se non lo fai ti fott***". Mastella e il pessimo presagio su Conte e Grillo: la mossa che può costare cara all'ex premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.