Ettore Rosato, "uno splendido risultato". Esulta per il sindaco di Terzorio, tutto vero: gelo in Italia Viva

Un paio di tweet di Ettore Rosato a sfondo elezioni amministrative non sono passati inosservati e hanno scatenato una certa ironia. Il coordinatore nazionale di Italia Viva ha esultato per i “trionfi” di alcuni candidati, come Valerio Ferrari, riconfermato sindaco: “A Terzorio altro splendido risultato”. Tutto bellissimo, peccato però che il 29enne corresse da solo e abbia preso la bellezza di 124 voti su 189 elettori.

Rosato ha poi festeggiato anche l’elezione di Alessandro Di Santo, riconfermato a Castelvenere (1.172 elettori) con un plebiscito, dato che ha preso l’89,2 per cento. Un po’ più pesante la vittoria a Rignano Flaminio, in provincia di Roma, dove il renziano Vincenzo Marcorelli ha avuto la meglio con 2.681 voti su Letizia Esposito. In particolare i tweet entusiasti di Italia Viva e del coordinatore Rosato sono finiti nel mirino del Fatto Quotidiano, che li ha usati per contrattaccare dopo che Matteo Renzi ha dato per morti i 5 Stelle alla luce dei risultati emersi nelle elezioni.

L’ex presidente del Consiglio si è ventato sui social dei “nostri candidati già eletti sindaci al primo turno. A chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai 5 Stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. I cittadini che hanno conosciuto le amministrazioni dei 5 Stelle scappano a gambe levate, si vedano gli esempi di Torino e Roma”.

