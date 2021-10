Mario Draghi un "duro"? Indiscreto-Bisignani: "Nessuno sa cosa faccia lì dentro", chi è davvero il premier

06 ottobre 2021 a

Luigi Bisignani ha concesso un’intervista ad Alberto Maggi per affaritaliani.it, in cui ha analizzato nel dettaglio la situazione politica dopo il primo turno delle elezioni amministrative. Un voto indigesto per il centrodestra, che ha perso nettamente a Milano, Napoli e Bologna e rischia di perdere al ballottaggio anche a Roma e Torino. L'ex faccendiere ha innanzitutto evidenziato quelli che, a suo dire, sono stati gli errori di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“Semplice - ha dichiarato - Meloni avrebbe dovuto candidarsi a Roma e diventare sindaca della Capitale. Una poltrona che garantisce rapporti internazionali, con altri sindaci nel mondo e soprattutto con il Vaticano. Tutti i grandi leader hanno fatto il sindaco. Salvini, invece, candidandosi a Milano, e vincendo, avrebbe trovato l’occasione per il suo grande riscatto. E invece - ha sottolineato Bisignani - Meloni e Salvini si sono chiusi nei loro piccoli cerchi magici. Meloni sindaca di Roma e Salvini sindaco di Milano sarebbero stati due eventi importantissimi”.

Come si inserisce Mario Draghi in questo scenario? Da una parte il centrosinistra rivendica la vittoria elettorale e si sente rafforzato, dall’altra il centrodestra che deve ricompattassi: “Vuole fare il duro - è l’opinione di Bisignani - che da Palazzo Chigi fa tutto lui, invece nella sede del governo sono in pochi a sapere che cosa fare e come. Draghi proverà a scappare da Palazzo Chigi, dove la macchina ormai funziona sempre meno. Ora sarà Draghi a voler andare al Quirinale, non gli altri che lo candidano”.

