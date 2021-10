Luciana Lamorgese, il deputato FdI Trancassini la demolisce: "Commetti un reato? Lei ti lascia terminare"

13 ottobre 2021 a

a

a

È polemica su Luciana Lamorgese. Interrogata da Fratelli d'Italia sugli scontri di sabato scorso a Roma, il ministro dell'Interno ha spiegato il motivo per cui Giuliano Castellino non è stato fermato. Il leader di Forza Nuova, indisturbato nonostante un Daspo e il braccialetto elettronico, ha coordinato l'assalto alla sede della Cgil. "Alla luce delle risposte del ministro Lamorgese prima sul Rave party di Viterbo e oggi sui disordini di sabato scorso - ha tuonato il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini - possiamo affermare che se qualcuno inizia a commettere un reato lei lo lascia terminare. Sapeva e ha ritenuto che non si dovesse intervenire perché ciò avrebbe forse comportato una degenerazione dell’ordine pubblico. Una affermazione gravissima che non lascia molti dubbi sull’operato di questo ministro".

La replica su Castellino non è stata tanto diversa rispetto a quella pronunciata su Viterbo. "L’uso della forza avrebbe messo a rischio l’incolumità pubblica", erano state le parole per giustificare la mancanza di intervento per fermare il rave illegale. E oggi non è stata da meno: "La scelta di procedere coattivamente nei confronti di Giuliano Castellino non è stata ritenuta percorribile da parte delle autorità di pubblica sicurezza e da parte dei responsabili dei servizi di sicurezza che erano nella piazza nella considerazione che un intervento coercitivo eseguito in un contesto di particolare eccitazione e affollamento presentava l’evidente rischio di provocare azioni violente da parte dell’interessato e dei suoi numerosi sodali con la conseguente degenerazione della situazione dell’ordine pubblico".

Sulla linea di Fratelli d'Italia anche Matteo Salvini. Il numero uno della Lega ha chiesto un incontro urgente con Draghi (il secondo nel giro di due settimane). Il motivo? "Di alcuni ministri non ho stima e fiducia, ne parlerò con il premier". E pare che quel "alcuni ministri" sia riferito proprio alla Lamorgese, suo successore al Viminale.

