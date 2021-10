Mara Carfagna? "Aspettano solo lei": indiscrezioni su Renzi e Calenda, rivoluzionato lo scacchiere politico?

16 ottobre 2021 a

Matteo Renzi e Carlo Calenda starebbero aspettando che Mara Carfagna scenda in campo per costituire il cosiddetto "terzo polo": è quanto scrive Marco Antonellis su Italia Oggi, mettendo in evidenza come le divisioni interne a Forza Italia potrebbero favorire proprio questo tipo di scenario. Il prossimo 20 ottobre, infatti, il partito di Silvio Berlusconi dovrà votare il prossimo capogruppo alla Camera dopo la vittoria di Roberto Occhiuto alle Regionali in Calabria. Anche per una elezione di questo tipo, però, ci sarebbero delle divisioni interne.

Le divisioni, in particolare, sarebbero tra l'ala governativa che propende per Sestino Giacomoni, fedelissimo del Cav, e l'altra ala guidata da Antonio Tajani, che invece preferirebbe Paolo Barelli, attuale presidente della Fin e della Lega europea del nuoto. Nel primo schieramento rientrano, tra gli altri, proprio la Carfagna e anche Mariastella Gelmini. Antonellis fa notare, inoltre, che spesso dentro Fi "le divisioni passano tra chi guarda al 'centro' e chi guarda alla Lega". La Carfagna è tra i primi. Perché Renzi e Calenda starebbero aspettando proprio lei? Perché, come scrive Italia Oggi, "viene considerata da molti centristi come l’unica condizione forte per lanciare una nuova proposta politica".

"Mara e Forza Italia dovrebbero assumersi la primogenitura del nuovo centro. Senza di loro, Calenda e Renzi ci porterebbero, nel caso si votasse ancora con il Rosatellum, solo ad un altro accordo con Letta, per di più con il cappello in mano - ha spiegato un parlamentare di lungo corso ad Antonellis -. Con Mara invece si potrebbe comunque tentare la strada del terzo polo, con un traguardo che io vedo superiore al 10%".

