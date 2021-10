Mario Draghi, addio al Green pass? Taglio drastico alle tempistiche, le indiscrezioni sul vero piano

18 ottobre 2021 a

Il governo Draghi sta già ragionando su come e quando togliere l'obbligo del green pass. Magari riuscirà a farlo già per Natale. Con il nuovo anno infatti l'uso obbligatorio della certificazione verde dovrebbe essere circoscritta a eventi e luoghi ad alto rischio assembramenti come stadi, discoteche e concerti, riporta il Giornale in un retroscena. Secondo il crono-programma sul quale stanno lavorando il premier e il Comitato tecnico scientifico prevede l'addio graduale dell'obbligo green pass a partire dal primo gennaio 2022. Prima sarebbe troppo difficile.

In ogni caso bisognerà vedere come procederà la campagna vaccinale. L'obiettivo per liberare definitamente gli italiani dalle ultime restrizioni, è il raggiungimento della quota del 90 per cento di vaccinati. A oggi siamo all'85,4 per cento, con due milioni e mezzo di italiani che non si sono ancora immunizzati. Stando ai dati di adesso la soglia del 90 per cento dovrebbe essere raggiunta a fine dicembre. Ma attenzione perché bisogna anche completare la somministrazione della terza dose per anziani e fragili.

Comunque, il 31 dicembre finisce lo stato di emergenza e l'obbligo del green pass è vincolato alla permanenza dello stato di emergenza. Con l'uscita dall'emergenza dunque l'obbligo della certificazione verde sarà confermata solo per alcuni settori ed eventi. Infine il governo potrebbe togliere l'obbligo della mascherina al chiuso. All'interno di bar e ristoranti dovrà essere rispettato solo il distanziamento. Insomma, forse entro la fine dell'anno riusciremo a tornare alla normalità.

