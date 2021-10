Vittorio Feltri, l'ironia dissacrante su Roberto Gualtieri: "Roma vivrà una crescita. Dell'immondizia?"

18 ottobre 2021 a

"Il neosindaco di Roma garantisce che la città vivrà una crescita. Dell’immondizia?". Così Vittorio Feltri, in un tweet, commenta la vittoria al ballottaggio di Roberto Gualtieri per la poltrona di sindaco della Capitale. Prima del ballottaggio il direttore, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, aveva affermato di non avere alcuna preferenza su chi potesse essere il primo cittadino di Roma: "L'importante è che se ne vada la signora Raggi, poi può venire anche Pinocchio che a me va bene", aveva commentato Feltri.

Nel frattempo Gualtieri si è già presentato come neo-sindaco. "Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno", parlando dalla sede del suo comitato elettorale. "Sarò il sindaco delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare".

A Feltri probabilmente non sono piaciute le prime dichiarazioni da sindaco di Gualtieri: "Voglio ringraziare i miei avversari. Michetti, che ha contribuito a tenere il confronto sul terreno civile. Carlo Calenda, per il contributo importante di idee che ha portato, e Raggi per l'impegno profuso in questi anni. Voglio ringraziare i romani e le romane per questo risultato così significativo. Sono onorato dalla fiducia accordata e ci metterò tutto l'impegno per onorarla. Sarò il sindaco di tutti i romani e le romane, di tutta la città", ha specificato il neo-sindaco.

