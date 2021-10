Luciana Lamorgese entra in Aula e Giorgia Meloni lascia in segno di protesta: tensione alle stelle con FdI

19 ottobre 2021 a

Giorgia Meloni lascia l'Aula prima dell'intervento di Luciana Lamorgese. Il ministro dell'Interno si è recato alla Camera per l’informativa sui disordini di sabato 9 ottobre a Roma e Milano, e sulla protesta dei lavoratori portuali di Trieste. Un segno di protesta - lo definisce l'Adnkronos - quella della leader di Fratelli d'Italia che ha nuovamente chiesto le dimissioni della Lamorgese (le stesse chieste tra i banchi di FdI). Poi, questa volta dalla sede del partito e in conferenza stampa, ha attaccato Domenico Arcuri. L'ex commissario per l'emergenza Covid è infatti indagato per abuso d'ufficio e peculato in merito alle mascherine irregolari.

Indagini che danno ragione a FdI, già ampiamente impegnata a fare chiarezza sulla vicenda: "Apprendiamo dalla stampa che l’ex-commissario Arcuri è stato indagato e ieri ascoltato lungamente dalla Procura. Voglio rivendicare e ricordare che FdI da mesi pone le vicende di una gestione che ha molti lati poco chiari, sui quali abbiamo chiesto la massima chiarezza. Per diversi mesi siamo stati insultati per aver chiesto questa chiarezza e oggi mi aspetto che tutti quelli che invece di aiutarci a fare trasparenza su miliardi di euro degli italiani, hanno preferito attaccarci. Oggi mi aspetto le scuse di tutti quanti".

A questo punto la Meloni non può che appellarsi a tutti i partiti affinché appoggino la creazione di una commissione d'inchiesta. "FdI per primo lo scorso marzo pubblicò dossier su tutte le questioni che non tornavano sulla questione commissariale, e fu portato al presidente incaricato Mario Draghi. Riteniamo di aver avuto un ruolo nella sostituzione del commissario Arcuri. Draghi in qualche maniera ci ha dato ragione e mi pare che ci dia ragione anche la magistratura".

