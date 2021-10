DiMartedì, sondaggio Pagnoncelli: "Di che schieramento è Mario Draghi?". Una bomba: perché il premier è "inarrestabile"

20 ottobre 2021 a

a

a

Qual è il leader politico che ha perso le comunali? A emettere il verdetto è Nando Pagnoncelli, sondaggista di fiducia di Giovanni Floris a DiMartedì. In collegamento con il talk di La7, l'esperto esordisce così: "Abbiamo ripreso i sondaggi politici dopo il blackout legato alle elezioni amministrative. Abbiamo chiesto: 'a quale schieramento assocerebbe il premier Mario Draghi?'. Le opinioni si dividono: il 41% dice centrosinistra, il 39% centrodestra mentre il 20% non sa o non indica. Interessante notare come tra gli elettori di centrosinistra c'è la tendenza ad associare Draghi alla propria parte politica, esattamente come avviene tra gli elettori di centrodestra. Questa è una conferma del livello di popolarità del presidente del Consiglio".

"Lotta nel fango, l'0biettivo? Criminalizzarci. Abbiamo perso, ma...": Meloni, le vergogne della sinistra

Secondo gli italiani consultati da Ipsos di Pagnoncelli, inoltre, il leader che esce meglio dalle amministrative, da "vincente", è il segretario del Pd Enrico Letta, con il 44 per cento. Inevitabile, visto che i democratici hanno ristrappato due città che erano in mano ai 5 Stelle, come Roma e Torino, ripreso Napoli e confermato Milano e Bologna. Stupisce invece il secondo posto: Giuseppe Conte, al 14%, nonostante il suo Movimento abbiano stra-perso proprio nelle sue due città-simbolo, Roma e Torino, e sia risultato di fatto irrilevante nei ballottaggi in cui il Pd si era presentato da solo.

"Ho visto i veri dati, perché per il centrodestra è una catastrofe": la bomba di un "apocalittico" Paolo Mieli | Video

Motivo per cui molti grillini stanno accusando ora l'ex premier di aver troppo appiattito l'M5s sulle posizioni dei dem. Al terzo posto nel sondaggio di Pagnoncelli un'altra sorpresa: si tratta di Carlo Calenda col 12%, nonostante sia rimasto fuori dal ballottaggio nella Capitale. Il dato forse più significativo allora è il 30% che ammette: "Nessuno di loro, non sa, non indica".

Andrea Scanzi, passione-Pd. Occhio a questa foto, un dettaglio clamoroso: Travaglio e grillini che dicono?

E lo sconfitto? Secondo il sondaggista, in questo caso, pochi dubbi: Matteo Salvini esce peggio dalle urne per il 47% degli intervistati, davanti a Silvio Berlusconi (16%) e Giorgia Meloni (15%).



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.