PiazzaPulita, Laura Boldrini delira: "Fascismo problema serio. Con Lega e FdI...". Guido Crosetto la asfalta

Come proseguire "al meglio" l'assedio contro i Fratelli d'Italia? Forse, è questa la domanda che si è posto Corrado Formigli nel pianificare l'ultima puntata di PiazzaPulita, in onda su La7 nella serata di giovedì 21 ottobre. Domanda a cui ha trovato una risposta perfetta: rispolverare la fu presidenta della Camera, Laura Boldrini, ospite in collegamento e pronta a sparare ad alzo zero contro FdI e Giorgia Meloni.

La Boldrinova, infatti, continua ad agitare lo spauracchio del pericolo nero: "Lega e Fratelli d'Italia porterebbero l'Italia in un vicolo cieco", premette. Peccato che tra gli ospiti, dopo aver abbandonato lo studio la scorsa settimana, ci sia anche Guido Crosetto, il quale ricorda alla signora Boldrini che "non ho mai pensato che il Pci, se avsse vinto, avrebbe fatto quanto dai comunisti in Polonia o in Unione Sovietica". Un modo, quello del Gigante di FdI, per marcare le differenze di metodo e stile tra lui e la Boldrini, la quale però non desiste e continua a parlare di pericoli inesistenti.

E così, l'ex presidenta della Camera, prosegue nella sua intemerata sul pericolo nero, alza il ditino e, in collegamento da Varsavia, afferma: "Migliaia di giovani ritengono che il fascismo sia un’ideologia forte, che riscatti il loro senso di frustrazione. Quindi è un problema serio, non possiamo dire che non esiste". Già, in Italia, nel 2021, il fascismo per la Boldrini è "un problema serio"...

