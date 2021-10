In Onda, Silvio Berlusconi al Quirinale? "Sa benissimo che non è possibile, cosa gli interessa davvero"

23 ottobre 2021 a

A In Onda - la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio - si è parlato soprattutto di centrodestra e di Silvio Berlusconi. Quest’ultimo crede veramente di riuscire ad arrivare al Quirinale? “Io penso di sì - ha risposto Paolo Cirino Pomicino - non solo ci tiene ma probabilmente ritiene di potercela fare, partendo con una massa di circa 400 voti ‘sicuri’. Anche se con l’elezione del presidente della Repubblica non c’è niente di sicuro”.

Di diverso avviso, invece, Gianni Riotta: “Berlusconi sa benissimo che non andrà al Quirinale. Scherza e lascia intendere, ma i suoi parlamentari possono essere decisivi per eleggere il nuovo presidente. Questo è quello che gli interessa davvero è questo, ovvero poter decidere la partita”. Rimanendo sempre al centrodestra, ma spostandosi sull’esito delle elezioni amministrative, Parenzo ha posto un’altra questione: “Dove sta andando Salvini? È il punto determinante, insieme anche al ritorno in pompa magna di Silvio Berlusconi”.

“Il Cav - ha aggiunto Parenzo - ha convocato tutti da lui per provare a fare quello che forse gli riesce meglio, ovvero il federatore. Ma ora si trova davanti uno scenario profondamente diverso”. “Anche perché - si è intromessa la De Gregorio - mi sembra che li abbia convocati soprattutto per dire loro che non sono adatti”.

