L'aria che tira, la profezia di Alessandra Ghisleri: "Mario Draghi al Colle? Un solo nome possibile", chi sarà premier

Un solo sostituto possibile di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Parola di Alessandra Ghisleri, secondo cui "se non si va a elezioni, serve un tecnico di sua fiducia per mantenere stabilità sul debito e a livello internazionale". E l'unico nome possibile è quello di Daniele Franco, il ministro dell'Economia fedelissimo del premier che sta gestendo il delicatissimo e decisivo dossier del Pnrr, vale a dire la pioggia di miliardi europea del Recovery Fund.

Tutto questo, sottolinea la sondaggista di Euromedia Research, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, sullo sfondo della vera partita: il Quirinale. Draghi è uno dei papabili, ma la difficoltà di trovare un candidato premier in grado di reggere con l'attuale maggioranza sconsiglia spostamenti. Alternative?

"Dev'essere un abile corteggiatore politico, dovrebbe saper equilibrare il caos e la confusione attuale in tutte le rappresentazioni politiche che abbiamo. Abbiamo un centrodestra unito ma non troppo, un centrosinistra che...". "Questo signore qui?", le chiede Myrta Merlino sorniona mostrando una foto di Pier Ferdinando Casini. "Può essere, sicuramente", conferma con un sorriso un po' imbarazzato la Ghisleri.

C'è poi la suggestione rosa, magari con la ministra della Giustizia Marta Cartabia. "È complicato avere un Presidente della Repubblica donna, sono meno le donne in posizioni di rilievo che potrebbero ricoprire questo ruolo però ce ne sono. Non diamo nulla per scontato", conclude la Ghisleri.



