Sondaggio di Enrico Mentana, "effetto amministrative" su Lega e Fratelli d'Italia: il Pd al secondo posto

Puntuale come ogni lunedì arriva il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7. Questa volta, il 25 ottobre, la Lega slitta al terzo posto. Prima del partito di Matteo Salvini, che in una settimana perde il -0,2 per cento e arriva al 19,2, Partito democratico e Fratelli d'Italia. I dem di Enrico Letta balzano al secondo posto registrando un +0,5 e toccando quota 19,7. Proprio a un passo da Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al 20,7 (-0,4 rispetto alla scorsa settimana).

Per Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, il successo dem è legato "alle amministrative". Il Pd infatti è uscito vincente dalle ultime elezioni. Quarto posto poi per il Movimento 5 Stelle. Il nuovo leader, Giuseppe Conte, è riuscito a frenare la discesa grillina. Stando alle rilevazioni il M5s si ferma al 16,6 per cento crescendo del +0,2.

Segue Forza Italia che si lascia alle spalle un -0,2 punti percentuali raggiungendo il 6,8 per cento. Sorprende invece Carlo Calenda che con la sua Azione, dopo il successo delle Amministrative, arriva al 4,1 con un +0,2 per cento. Più sotto Articolo 1 (2,5), Sinistra Italiana (2,4) e Italia Viva. Matteo Renzi perde ancora un -0,1 arrivando al risicato 2 per cento. Risultati tutti, come spiegato da Mentana, da leggere con alla mano i dati delle ultime elezioni. Nelle grandi città hanno infatti avuto la meglio i dem, che si sono riconfermati pressoché ovunque. Mentre per il centrodestra le urne hanno rappresentato una battuta d'arresto. Ma tra questo voto e quello nazionale, spiegano gli esperti, la differenza è abissale.

