Laura Castelli, nozze in casa M5s: chi è lo sposo (e l'unico big invitato)

Nozze in casa 5 stelle. Laura Castelli, viceministro dell'Economia, e Giuseppe Marici, detto Peppe, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sposeranno il prossimo 5 dicembre. Trentacinque anni lei, uno in meno lui, hanno vissuto con discrezione la loro storia d'amore, riporta Il Foglio, finché non sono stati traditi da una stories pubblicata su Instagram che li mostra insieme sotto la Mole Antonelliana.

La pentastellata torinese e il giornalista siciliano hanno scelto però la Capitale come luogo delle nozze. I due si sposeranno nella meravigliosa basilica di Santa Maria in Trastevere. Niente politici tra gli invitati, solo parenti. Fatta eccezione solo per Luigi Di Maio, invitato d'onore che "dovrebbe essere di diritto il testimone di entrambi: è il 'principale' di Marici e il leader a cui Castelli è da sempre legatissima", osserva il Foglio. Marici per una volta non ha smentito la notizia. Ma si è fatto solo una bella risata. Tutto confermato, dunque.

