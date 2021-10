Reddito di cittadinanza, Non è l'arena entra nei centri dell'impiego: il fallimento di Di Maio e M5s

28 ottobre 2021 a

I centri per l'impiego a Roma funzionano oppure no? Se ne è occupata Non è l'Arena, nella puntata andata in onda ieri sera su La7. La trasmissione di Massimo Giletti è andata a vedere prima il centro di Roma Cinecittà, uno dei più vasti d'Italia. "Su questa struttura fanno affidamento ben 7 municipi. Eppure quando arrivo, non c'è nessuno", racconta l'inviato del programma. "Ieri c'era l'impiegato", dice uno. Un altro invece: "Non lo sappiamo, le diamo il numero di cellulare. Qui si continua lo smart-working".

"Ma c'è un centro per l'impiego dove posso andare e confrontarmi con qualcuno?", chiede allora il giornalista. Un'altra persona gli risponde: "Per il Covid non tutti sono ancora tornati in presenza, sono in fase di riorganizzazione. Qui è chiuso perché le strutture non sono agibili". A quel punto l'inviato di Giletti cambia location e va a al centro per l'impiego Torre Angela, vicino a Tor Bella Monaca, periferia sud di Roma. "La telecamera la deve staccare là fuori, qui si entra solo su appuntamento tramite mail, informazioni non ne posso dare", queste le uniche parole che vengono dette al giornalista.

A quel punto l'inviato decide di chiamare uno dei numeri lasciati dal centro per l'impiego: "Vorrei iscrivermi e lasciare il curriculum". "Per l'iscrizione deve mandare una mail, non ci lascia il curriculum e poi cerca le offerte di lavoro sul sito della regione Lazio, in questo momento non chiamiamo noi per le offerte di lavoro, ve le dovete cercare da soli", questa la clamorosa risposta.

