Jair Bolsonaro ad Anguillara Veneta, uno schiaffo internazionale: "Chi ha disertato il pranzo"

02 novembre 2021 a

a

a

Contestazioni e proteste durante la visita in Veneto del presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Per questioni di sicurezza, ma forse non solo, l'agenda del presidente è rimasta incerta per tutta la giornata e ha subito diverse modifiche nell'arco di poche ore. Di certo il presidente non si è mai recato in Municipio ad Anguillara Veneta, minuscolo paesino della bassa padovana da cui era partita alla volta del Brasile la famiglia Bolsonaro (all'epoca Bolzonaro) e che proprio per questo pochi giorni fa aveva deciso di conferire al discusso leader brasiliano la cittadinanza onoraria. La visita ad Anguillara, dove si contano 56 lontani parenti, si è tenuta invece in un ristorante dove era in programma un pranzo riservato.

Video su questo argomento Il "dittatore brasiliano" Jair Bolsonaro? Ecco come lo accolgono ad Anguillara: altra umiliazione per la sinistra

"State calmi, sono felice ed emozionato di essere qui, dove ci sono le mie radici, oggi starò per la prima volta insieme con i parenti di allora e di oggi, cerchiamo giorni migliori per tutti... abbiamo moltissimo sostegno popolare", dice Bolsonato. Gli invitati sono circa 150. Fra questi, riporta il Corriere della Sera, ci sono Renzo, che ha ricostruito l'albero genealogico del legame con Jair, Stefano con la figlia Naomi che parlano per la prima volta con il presidente e suo figlio - "Una cosa bella e strana" - ma ci sono anche i parenti che hanno deciso di restare a casa come Giannina: "Volevo evitare contestazioni. E' una persona controversa, non approvo tante sue scelte però è stato eletto e lo rispetto".

Video su questo argomento Jair Bolsonaro, clamoroso a Roma: incontro l'artista di strada brasiliano e...

Ad un certo punto dalla villa è uscito un giovane accompagnato dai carabinieri, Vinicius Vettori, 34 anni, brasiliano immigrsto in Italia. "L'ho avvicinato e gli ho detto che la storia lo condannerà... a gennaio mio nonno è morto di Covid in Brasile, se si vaccinava forse si salvava". E Bolsonaro "mi ha detto di andare via".

La "farsa" di Jair Bolsonaro? Il presidente del Brasile a Roma per il G20, un video molto sospetto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.