Bolsonaro in terapia intensiva: accusato di golpe in ospedale

Peggiorano le condizioni cliniche dell’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, operato il 13 aprile per un intervento di ricostruzione dell’addome durato dodici ore. Il bollettino medico diffuso ieri dall’ospedale Df Star di Brasilia, dove il leader politico è ricoverato in terapia intensiva, indica che il paziente presenta alterazioni significative nei parametri di laboratorio e un’elevata pressione arteriosa. L’ex presidente continua la fisioterapia motoria e viene nutrito tramite sondino. I medici raccomandano che il degente non riceva visite e non indicano una data per le sue dimissioni. Tuttavia, in ospedale gli è stato notificato il procedimento legale avviato contro di lui dalla Corte Suprema con l’accusa di golpe.

Bolsonaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico per «rimuovere le aderenze intestinali e ricostruire la parete addominale» lesa nell’accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018. Lo staff dell’Ospedale Df Star di Brasilia, dove il politico è stato trasferito domenica 13 aprile dall’Ospedale Rio Grande di Natal, ha deciso di eseguire «una laparotomia esplorativa». Bolsonaro era stato ricoverato d’urgenza l’11 aprile per una distensione addominale prima a Santa Cruz e poi a Natal, nello Stato di Rio Grande do Norte, dove si trovava per avviare il progetto «Rota 22», un’iniziativa del Partito liberale che prevede visite e incontri politici in tutto il Paese. Domenica 13 l’ospedale di Natal ha riferito che Bolsonaro era in condizioni stabili, aveva trascorso una notte tranquilla e la distensione addominale era migliorata. Pertanto, di comune accordo col paziente e la sua famiglia, era stato trasferito nella capitale a bordo di un aereo attrezzato per la terapia intensiva.