Otto e mezzo, Giuseppe Conte sulla festa di Bettini: "Quirinale e Rai? Davanti a me..."

08 novembre 2021 a

a

a

La partecipazione di Giuseppe Conte alla festa di compleanno del dem Goffredo Bettini non sarebbe andata giù a diversi 5Stelle. A tal proposito l'ex premier, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha spiegato: "Ho ricevuto un invito da una persona, Bettini, che ha avuto un ruolo politico fondamentale nel Conte II, è un amico e una persona che stimo". Così si è "giustificato" insomma. Poi, la conduttrice gli ha chiesto se ci fossero stati dei discorsi sul Colle durante il party. "Se hanno parlato di Quirinale e altri argomenti, non lo hanno fatto davanti a me", ha risposto allora Conte.

“Ma quali incertezze?”. Conte, la ‘sorpresa' dalla Gruber: tutto apparecchiato? Non proprio, che bordate al leader M5s

Parlando sempre di Quirinale, poi, il leader del M5s ha messo le mani avanti. Come fanno un po' tutti adesso. In particolare, ha detto la sua sull'ipotesi Amato al Colle: "Su Amato e su altri nomi, non è questo il momento di pronunciarsi. Il metodo per eleggere il Presidente della Repubblica sarà quello di stabilire un contatto continuo con tutti i parlamentari 5 Stelle, poi con il Partito democratico e con Liberi e uguali, nostri interlocutori continui e costanti".

"Perché è ancora iscritto alla Lega?". Travaglio-Gruber, solita ossessione: che bordata a Giorgetti

Conte, però, non ha chiuso le porte al centrodestra di Salvini, Meloni e Berlusconi, ma solo perché "il Capo dello Stato dev'essere una personalità di alto rilievo morale, rappresentativo e di garanzia per tutti i cittadini e per l'unità nazionale".

"Una persona per bene, ma non un leader". Umiliazione terminale per Enrico Letta: chi lo fa fuori, caos nel Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.