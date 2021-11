Roberto Speranza inguaiato da Report, FdI all'attacco: "Mario Draghi non può che rimuoverlo"

09 novembre 2021 a

Report ha smentito Roberto Speranza sul rapporto Oms - pubblicato e poi rimosso - che metteva in cattiva luce la gestione della pandemia da parte dell’Italia nel corso dei primi mesi. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ha svelato documenti e intercettazioni da cui emergono azioni e parole del ministro della Salute. “Ha mentito al Parlamento nel corso della mozione di sfiducia presentata ad aprile scorso da Fratelli d’Italia”, ha commentato il deputato Galeazzo Bignami.

“In quella sede - ha aggiunto - il ministro affermò di non aver mai interferito sulla mancata divulgazione del documento redatto da Francesco Zambon sulle gravi carenze dell’Italia all’inizio della pandemia. A seguito della divulgazione di alcune chat intercorse tra Brusaferro e Speranza abbiamo la prova che il ministro, direttamente e non solo per tramite del suo capo di gabinetto, è intervenuto sui vertici Oms riguardo al documento, condizionandone l’operato Il ministro ha mentito, come da noi sempre sostenuto. Confidiamo che il premier Mario Draghi intervenga rimuovendo Speranza”.

Anche il deputato Andrea Delmastro si è fatto sentire su quello che è uno dei cavalli di battaglia di Fratelli d’Italia: “Dopo che ieri, tramite il servizio pubblico, si è appreso che il ministro Speranza intervenne direttamente sul direttore generale Oms per discutere del report di Zambon, sappiamo perché non si vuole condurre l’inchiesta parlamentare su quanto accaduto in Italia sia dalla prima ondata”.

