Rocco Casalino, telefonata di fuoco a Spadafora dopo il coming-out: indiscrezioni rovinose

Rocco Casalino apre un nuovo fronte di polemiche con l’ex ministro, Vincenzo Spadafora. Bacchettato dal portavoce di Giuseppe Conte cui non è piaciuto l'intervento dell'ex ministro a Che tempo che fa, dove aveva fatto coming out sulla propria sessualità. Spadafora è stato destinatario di una “telefonata irritata”, da parte di Rocco Casalino. Lo stesso però ha voluto smentire categoricamente. Ufficialmente afferma il contrario, afferma di "essersi complimentato con Spadafora per la sensibilità dimostrata nell'intervista. E lo ha ringraziato per il libro che ha ricevuto a casa", rivela il Giornale.

"Come ha inquinato la Rai". Fuori tutto, Matteo Renzi inchioda Rocco Casalino: il gioco sporco con la copertura di Palazzo Chigi

Ma i rumors dicono il contrario. Nel corso di una assemblea grillina, Spadafora ha rivelato di aver ricevuto una chiamata infastidita di Casalino. “Non posso ricevere chiamate del genere. Avevo un ruolo e una reputazione prima della mia esperienza politica e ho la libertà di andare in televisione a presentare un mio libro in uscita”, avrebbe detto di fronte a Conte. Bacchettate che sono arrivate non solo per Spadafora, ma anche per Federica Dieni.

Rocco Casalino, sconcertante gaffe al voto online per Giuseppe Conte: la foto che imbarazza il M5s | Guarda

La grillina ha spiegato di aver ricevuto la bocciatura di Casalino su una partecipazione televisiva a un programma. Come vicepresidente del Copasir, la Dieni era stata invitata a parlare della vicenda di Matteo Renzi e delle consulenze con i Paesi stranieri. E' stato infatti deciso che davanti alle telecamere devono andare solo in cinque: ossia i vicepresidenti di Conte. “Bisogna dire la verità che i vice sono stati nominati, non eletti. E adesso le luci della ribalta devono essere tutte per loro”, ha spiegato sempre al Giornale un parlamentare grillino che non si vuole fare riconoscere.

