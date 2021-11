Giuseppe Conte, "mai più in Rai"? Tg2, Sangiuliano lo demolisce: cosa manda in onda in prima serata

19 novembre 2021 a

Giuseppe Conte dice "basta Rai" dopo il malcontento per le nomine decise nei giorni scorsi. Il M5s, infatti, non solo ha perso Giuseppe Carboni, in quota grillina al Tg1, ma ha anche dovuto accettare di vedere al suo posto Monica Maggioni, la stessa che nel 2017 il Movimento accusò di aver fatto pagare alla Rai le spese dei viaggi per la presentazione del suo libro. Bisognerà vedere, però, quanto durerà questa decisione presa dall'avvocato.

Tra i parlamentari, per esempio, già si starebbe polemizzando per un intervento del vicepresidente del partito Mario Turco andato in onda ieri alle 13 durante il Tg2, alla cui guida è stato riconfermato Gennaro Sangiuliano. Anche se poi è stato detto loro che si trattava di una dichiarazione registrata due settimane fa. Strano, però, che poi al Tg2 serale sia apparso pure Luigi Di Maio durante il suo intervento di ieri a Pescara. Pure in quel caso non si tratta di un'intervista concessa alla Rai, ma il fatto che sia stata mandata in onda a poche ore dalla dichiarazione del leader fa capire che tipo di clima ci sia. Per certo, quella del Tg2 è una (riuscitissima) provocazione al Conte che minaccia di disertare tutti i programmi a Viale Mazzini.

Nel frattempo, diversi parlamentari non crederebbero molto alla promessa di Conte. Tant'è che - stando a quanto riporta il Giornale - un gruppo alla Camera avrebbe detto: "Allora noi stiamo facendo le scommesse, si va dai cinque giorni ai quindici giorni".

