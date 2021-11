Quirinale, Matteo Renzi molla Draghi: "Ecco il suo nuovo candidato", il retroscena

20 novembre 2021 a

I tempi si stringono e la politica deve fare i conti con l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Tanti i nomi sul tavolo, ma uno più di tutti sembra interessare a Matteo Renzi. Si tratta di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici. "C'è chi racconta che è per parlare di lui, se non con lui, che la scorsa settimana è volato a Bruxelles a incontrare la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager", rivela in un retroscena il quotidiano Domani.

Il leader di Italia Viva ha pensato proprio a tutto, perché se Gentiloni dovesse lasciare la Commissione, ecco che al suo posto potrebbe arrivare un esponente di Forza Italia. Un endorsement più che utile per Renzi, che d'altro canto vedrebbe il partito di Silvio Berlusconi votare Gentiloni alla presidenza della Repubblica. "Renzi - si legge ancora - punta a lanciare il nome del commissario prima di Enrico Letta, quindi intestandosi il gol, e azzoppando il segretario Pd". L'obiettivo dell'ex premier è quello di non andare al voto. "Il rischio elezioni c'è con qualsiasi presidente - diceva Renzi all'Huffington Post -, Letta e Conte tirano a votare". Stesso discorso lo fa il centrodestra con Giorgia Meloni, forte dei sondaggi, intenzionata a prendersi quello che le spetta.

Intanto dalla parte di Renzi c'è anche Carlo Calenda. Il leader di Azione ha rilanciato il nome del commissario Ue al posto di Sergio Mattarella: "Penso che Paolo Gentiloni sarebbe un buon candidato, è un uomo di equilibrio, che in Europa è molto ascoltato e che sta lavorando sul Pnrr. Avere Gentiloni e Draghi insieme sarebbe una garanzia per il Paese". E chissà cosa ne pensano gli altri partiti, visto che Forza Italia sembra irremovibile sul candidare il suo leader Berlusconi e Pd e M5s ancora molto cauti.

