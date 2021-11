Giuseppe Conte, la big grillina smonta il diktat-Rai: "Non so quanto dura"

21 novembre 2021 a

È durato poco e nulla il diktat di Giuseppe Conte di non mandare più esponenti del Movimento 5 Stelle in Rai, segno che il nuovo leader è davvero più debole di quello che vuole apparire. Tralasciando le varie immagini di Luigi Di Maio trasmesse dai telegiornali del servizio pubblico, Dino Giarrusso è stato il primo a venir meno all’embargo sulle apparizioni in Rai imposto da Conte: l’europarlamentare è infatti stato ospite ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

A prendere posizione contro la decisione dell’ex premier - seppur in maniera molto “soft” - è stata anche Lucia Azzolina. Ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24, la big grillina si è detta convinta che “la decisione di Conte di non far partecipare esponenti del M5s alle trasmissioni Rai non potrà essere eterna. In questi tre anni, malgrado la nostra buona volontà, non siamo riusciti a far approvare la legge per cambiare la governance della Rai - è stata l’autocritica dell’ex ministra dell’Istruzione - quindi in primis penso che si debba fare un mea culpa, anche se siamo i soli a volerlo”.

A proposito del caso-Giarrusso, la Azzolina non si è invece voluta sbilanciare: “Non so se abbia avuto il permesso o meno, non mi interessano certe dinamiche. Io ho deciso di non partecipare a Un Giorno da Pecora perché sono rispettosa delle regole”, ha chiosato l’ex ministra.

