Fiammetta Modena, assist a Renzi in Parlamento: chi è questa donna, è già nata Forza Italia Viva?

La Giunta per le immunità del Senato chiederà all'Aula di votare sul conflitto di attribuzione per il caso della Fondazione Open che vede coinvolto il leader di Italia viva Matteo Renzi. Per il leader di Italia Viva è arrivato il soccorso azzurro di Forza Italia in commissione.

La Giunta infatti ha dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena che ha sollevato un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che avrebbero inserito nel fascicolo dell'inchiesta la chat con Vincenzo Manes del 3-4 giugno 2018 quando Renzi era già senatore, secondo la parlamentare avrebbero dovuto chiedere prima una formale autorizzazione al Senato.

A favore si è espresso tutto il centrodestra insieme a Italia viva (14 senatori), mentre i quattro membri di Pd e Movimento 5 stelle si sono astenuti, sostenendo di non avere abbastanza materiale a disposizione per esprimersi. Contrari soltanto in due, l’ex M5s Gregorio De Falco (ora nel gruppo Misto) e il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso. L’Aula di Palazzo Madama si esprimerà probabilmente a marzo 2022. Nella stessa seduta, con 12 voti contro 7, l’asse centrodestra-renziani ha respinto anche la richiesta del gip di Napoli Nord di sottoporre agli arresti domiciliari il senatore Luigi Cesaro, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.

