Tagadà, Giuseppe Conte e la figuraccia atroce su Letizia Moratti e sondaggi: nel pallone dalla Panella, se questo è un leader

"La corsa al Quirinale non è ancora entrata nel vivo". Giuseppe Conte esordisce così a Tagadà su La7, nella puntata andata in onda lunedì 20 dicembre. Eppure il neo leader del Movimento 5 Stelle sul toto-nomi non si tira indietro. Tiziana Panella, provocatoriamente, mostra la critica di Marco Travaglio all'ex premier, che dal canto suo ribatte: "Su Silvio Berlusconi al Colle non sono stato diretto, ma direttissimo e non credo di aver creato equivoci. Io ho detto che se il candidato fosse lui, non avrebbe i voti dei Cinque Stelle".

Allora la conduttrice ritenta con un altro nome, quello di Letizia Moratti. L'ex sindaco di Milano, oggi assessore al Welfare della Regione Lombardia, avrebbe incontrato Giorgia Meloni. Il retroscena diffuso da Repubblica farebbe pensare che ci siano dei lavori per candidare la Moratti come successore di Sergio Mattarella. Anche su di lei però Conte preferisce non sbilanciarsi affermando di non voler commentare i singoli nomi. "Non ha senso su ogni singolo profilo tirare fuori dei retroscena, è una questione di metodo e di rispetto per i parlamentari grillini". "Ma non sta dicendo di no alla Moratti allora?", lo punge la Panella mentre il leader M5s tira dritto: "Non ci esprimiamo su ogni singolo ed eventuale candidato".

Insomma, a differenza di Berlusconi su cui il "no" pare essere categorico, sulla Moratti Conte rimane molto vago. Che tema la reazione del Pd? Probabile. Poi l'ex presidente del Consiglio si sofferma sulla nuova era del Movimento. La sua leadership è una sfida, "anche se molto difficile". E sui sondaggi che sembra non pagare, Conte risponde: "Stiamo innovando il Movimento. Ma ai cittadini non arriva la comunicazione di quanto stiamo facendo". Insomma, Giuseppe Conte dopo aver zoppicato sulla risposta relativa a Colle e Letizia Moratti, in buona sostanza riesce a darsi del fallito da solo...

