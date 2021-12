L'Aria che tira, Vittorio Feltri umilia Giuseppe Conte: "Perfino lui può dire cose intelligenti ogni tanto"

09 dicembre 2021 a

a

a

"Persino Conte ogni tanto può dire delle cose intelligenti": Vittorio Feltri, ospite de L'Aria che tira su La7, ha commentato così l'intervista che Giuseppe Conte ha rilasciato a Myrta Merlino qualche giorno fa. In quell'occasione, infatti, il leader del M5s - parlando della corsa al Colle e nello specifico della candidatura di Silvio Berlusconi - ha detto che il Cavaliere "ha avuto un ruolo importante nel Paese. Ha fatto anche molte cose buone, ha interpretato la voglia di rinnovamento di una parte del Paese che si è identificata con lui".

"Disgustoso". L'ovazione alla Scala per Mattarella? Feltri tombale, Merlino gelata | Video

Poi, parlando della possibilità che il leader di Forza Italia venga eletto come nuovo capo dello Stato, il direttore di Libero è stato molto chiaro: "In politica vince chi prende più voti. Quindi se per caso Berlusconi dovesse prendere più voti ci sarebbe poco da discutere". In ogni caso, non si è detto molto fiducioso da questo punto di vista: "Trovo improbabile che venga eletto presidente della Repubblica. Anche se io lo stimo e gli sono grato per tante cose".

Infine un riferimento a Piercamillo Davigo, che qualche settimana fa - ospite a DiMartedì su La7 - ha detto che si vergognerebbe di essere italiano se il Cavaliere diventasse il nuovo inquilino del Quirinale. A tal proposito Feltri ha detto: "Anche io mi vergogno un po' di essere italiano perché abbiamo una magistratura che non è neanche definibile, perché bisognerebbe utilizzare una parolaccia".

Giuseppe Conte, avvocato senza popolo: "Non ha voti ma parla sempre", l'affondo di Vittorio Feltri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.