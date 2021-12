Giorgia Meloni e Letizia Moratti, Quirinale? Non proprio, bomba sul faccia a faccia: "Cosa c'è dietro davvero"

20 dicembre 2021 a

Nessun accordo per il Quirinale. Il pranzo tra Letizia Moratti e Giorgia Meloni a Roma nulla aveva a che vedere con la corsa al Colle, stando a quanto riporta Affariitaliani. Tra l'altro è stata lei stessa a dirlo più volte, anche pubblicamente: "Il mio candidato è Silvio Berlusconi". E pare che adesso lo abbia detto in maniera chiara pure alla leader di Fratelli d'Italia. Nessun segreto, quindi, nella conversazione che le due donne hanno avuto in un ristornate davanti al Parlamento.

Di tutt'altro tipo l'argomento al centro del loro incontro: la riforma sanitaria regionale lombarda. La motivazione, come spiega Affari italiani, è semplice: spiegare alla presidente di FdI la ratio e superare in modo definitivo tutta una serie di ostacoli che si erano presentati nel processo di approvazione. L'incontro, insomma, sarebbe avvenuto sotto gli occhi di tutti, senza nulla da nascondere.

Nessuna intenzione di candidarsi per il Colle, dunque. In molti, infatti, vedono altro nel futuro della Moratti, magari una candidatura in Regione. Chissà. A tal proposito il sito di Affariitaliani scrive: "In Regione Lombardia non si può essere candidati senza il via libera di Silvio Berlusconi, che non vedrebbe di certo di buon occhio una candidatura temibile al Colle per fare ombra alla propria...". Intanto, sulla eventuale candidatura della Moratti al Quirinale qualche parola l'ha detta anche Conte a Tagadà: "Non ci esprimiamo su ogni singolo ed eventuale candidato". Una affermazione vaga e non severa come quella fatta in riferimento al Cavaliere.

