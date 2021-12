CartaBianca, il sondaggio sul Quirinale: Mario Draghi, Silvio Berlusconi e... una grossa sorpresa sul podio

22 dicembre 2021 a

Mario Draghi batte tutti. Nel sondaggio realizzato da Emg per Cartabianca, è stato chiesto a un campione di persone chi vorrebbero come prossimo presidente della Repubblica. Il 20% ha risposto facendo il nome dell'attuale premier. Subito dopo, col 16%, c'è Silvio Berlusconi, che al momento gode dell'appoggio di tutto il centrodestra. Sono loro le due figure più votate, quelle che i cittadini vedrebbero meglio al posto di Sergio Mattarella, il cui mandato scade a inizio febbraio.

Tra il secondo e il terzo posto nella classifica del sondaggio c'è uno scarto non indifferente. Dopo il Cav, fa capolino il nome dell'attuale ministra della Giustizia ed ex presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, con l'8% dei consensi. A seguire Pier Ferdinando Casini, col 7%. Il suo nome al momento non dispiacerebbe ai centristi. Pochi giorni fa, per esempio, si era espresso a suo favore il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Conquista il 6% invece Rosy Bindi del Pd, ex ministra della Salute.

In fondo alla calssifica, poi, troviamo Giuliano Amato, con solo l'1% dei consensi. Il suo nome avrebbe un senso secondo Lamberto Dini, per esempio, che in un'intervista a Libero ha spiegato la necessità di avere al Colle "una figura che ha ricoperto alte cariche, stimato, non divisivo, che magari non dia l'impressione di forzare il suo ruolo come fece Napolitano". Ragion per cui, quindi, una figura come quella della Cartabia si sarebbe giocata la possibilità di andare al Quirinale dopo essere diventata Guardasigilli. Le percentuali più alte comunque sono di chi preferirebbe un'altra personalità non indicata dal sondaggio (22%) e di chi invece ha preferito non rispondere (20%).

