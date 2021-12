Cartabianca, Mauro Corona su Mario Draghi: "Perché è inattaccabile", cosa sa sul premier

21 dicembre 2021 a

Nuova puntata di Cartabianca, su Rai 3. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer c'è, come sempre, Mauro Corona, che discute insieme alla conduttrice dei fatti più importanti della settimana. Lo scrittore, incalzato dalla giornalista in studio, ha parlato anche di Mario Draghi e Sergio Mattarella, rispettivamente premier e presidente della Repubblica. Anche se a breve questo equilibrio potrebbe cambiare, visto che a fine gennaio sono previste le elezioni del nuovo capo dello Stato.

Mattarella ha detto più volte di non essere disposto a fare il bis. Mentre non si sa ancora se il banchiere potrà prendere il suo posto o rimanere dov'è, a Palazzo Chigi. Secondo Corona, comunque, entrambe le figure possono essere definite "inattaccabili": "Draghi è inattaccabile perché è il simbolo della serietà e dell’efficienza. Così come è inattaccabile Mattarella che è il simbolo della gentilezza ma anche della decisione quando serve", ha spiegato.

Un'analisi sintetica ma precisa quella fornita da Corona, che in una delle scorse puntate si era espresso a favore di una possibile rielezione di Mattarella. Sulla eventualità che invece sia Silvio Berlusconi ad andare al Quirinale, lo scrittore ha detto: "Io sono all'opposto rispetto alla parte politica rappresentata da Berlusconi, ma essendo un provocatore dico che mi piacerebbe vederlo in quel ruolo!".

