Roberto Speranza, lo sconvolgente sondaggio di Natale: le cifre, cosa succede agli italiani?

Italia "ipnotizzata" anche a Natale. Almeno questo è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Roberto Baldassarri, dg di Lab21, per affaritaliani.it. Un sondaggio che fa il punto sulla fiducia nei politici. E la sorpresa è enorme: al primo posto tra i ministri c'è Roberto Speranza, il contestatissimo ministro della Salute. Insomma, Speranza polarizza: o li si apprezza o lo si contesta.

Il titolare del dicastero della Salute, seppur in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente, si conferma in prima posizione con il 52,7 per cento. Medaglia d'argento tra i ministri Daniele Franco (Economia) con il 51,8%. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si piazza in terza posizione con il 50,9%.

Tra i presidenti di regione, vince e per distacco Luca Zaia: il Doge del Veneto incassa il 67,1% in termini di fiducia. In seconda posizione il Governatore della Campania Vincenzo De Luca con il 62,9%. Medaglia di bronzo per Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 62,4%.

Infine i sindaci: primo Antonio Decaro di Bari con il 63,4%, seguito da Luigi Brugnaro di Venezia con il 62,7% e da Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che è appaiato al terzo posto con Dario Nardella, Firenze, entrambi al 61,3 per cento.

