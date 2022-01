Mario Draghi, il retroscena: "Il governo non c'è più". Dopo il Cdm il premier sparisce: il segnale

06 gennaio 2022 a

a

a

"Salviamo vite e aziende". Mario Draghi spiega così il nuovo decreto contro il Covid, a cui il governo ha dato il via libera dopo un consiglio dei ministri particolarmente teso. Convocato a pochi giorni di distanza dall'ultimo, quindi discretamente "d'urgenza" vista l'esplosione dei contagi giornalieri, bollettino alla mano. Eppure le misure, con l'obbligo di vaccino e di Super Greenpass al lavoro per gli over 50, entreranno in vigore tra un mese, il 15 febbraio. Serve il tempo per far adeguare i no vax riottosi, certo, ma l'argomento è utilizzato strumentalmente (ma non senza fondamento) da chi vuole sottolineare come di fatto il premier non sia più SuperMario. E anzi sia ormai "ingessato" dalle lotte feroci tra i partiti della sua maggioranza, con l'ombra ormai incombente del Quirinale.

Decreto Covid, le scuole ripartono il 10 gennaio: quarantena, dad, tamponi, ecco cosa cambia

Molti retroscena parlano di "un pericoloso tiro alla fune", con Draghi in mezzo a cercare di mediare tra posizioni lontanissime. Il Pd voleva l'obbligo vaccinale generale, la Lega si è opposta soprattutto sul Super Green pass al lavoro, i 5 Stelle si sono divisi, come al solito. La mediazione, alla fine, c'è stata e lascia tutti un po' soddisfatti e un po' no. Ma la sensazione, per dirla con la durissima prima pagina del Fatto quotidiano, è quella di uno stallo.

Vaccino obbligatorio per gli over 50. Multe da salasso per chi viene beccato senza

"Il governo non c'è più", urla Marco Travaglio, riecheggiando il retroscena (poi smentito) di Repubblica di mercoledì, che riferiva di un Giancarlo Giorgetti stanco di questa maggioranza. Il ministro dello Sviluppo leghista ha poi disertato cabina di regia e CdM (per motivi familiari) ma alla luce della guerra tra il Carroccio da un lato (insieme a parte dei 5 stelle) e di Pd e Speranza dall'altro, lo sfilacciamento di questa coalizione di unità nazionale forse attende solo il colpo di grazia del Colle. E anche il fatto che subito dopo il vertice non ci sia stata una conferenza stampa ufficiale e che a metterci la faccia più di tutti fuori da Palazzo Chigi sia stato il ministro della Salute, con il premier assente, la dice lunga.

"Pure per andare in banca o dal parrucchiere". Vaccino, green pass e scuola: l'ultima spiaggia per non chiudere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.