Silvio Berlusconi, compagni dell'Espresso terrorizzati: vergogna in prima pagina, che roba è la sinistra

07 gennaio 2022 a

a

a

"Lui no". E la foto di Silvio Berlusconi. E' la prima pagina dell'ultimo numero de L'Espresso, che comincia così la sua personale battaglia contro la candidatura del Cavaliere al Quirinale. "Ci bastano due parole e cinque lettere in tutto per dirlo" si legge nella nota di presentazione del numero del settimanale. "Non ci giriamo attorno nella copertina di questa settimana: Silvio Berlusconi non può essere il prossimo Presidente della Repubblica".

"Questa roba, dopo 2 anni di pandemia": Crosetto, una fucilata contro Mario Draghi

Per la sinistra non può. E questo la dice lunga su come sia ormai ridotta la sinistra oggi. Anziché proporre un suo candidato - cosa che evidentemente non è in grado di fare - deve denigrare quello del centrodestra, in questo caso Berlusconi, appunto. E così il direttore Marco Damilano si mette a rispolverare i vecchi articoli, quelli più rappresentativi dell'anti-berlusconismo sinistro, quelli datati dal 1991 fino alla discesa in campo nel 1994 quando il Cavaliere vinse le elezioni con Forza Italia.

Giancarlo Giorgetti premier, perché tutto dipende da Draghi: indiscrezioni, gode la Lega (e terrore nel Pd)

Sono talmente terrorizzati a sinistra dall'eventualità che Silvio Berlusconi possa salire al Colle e diventare il nuovo presidente della Repubblica che sperano in un Mattarella bis o quanto meno in un prolungamento del suo mandato pur di non votare ora il nuovo capo dello Stato.

"Mediocre, non all'altezza di essere leader" Dago-bomba, girano voci pesantisisme: Draghi si è giocato il Colle in poche ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.